Происшествия

Красногородец попал в колонию за кражу индюка

Житель Красногородска попал в исправительную колонию строгого режима за кражу индюка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Ночью 7 ноября 2020 года мужчина незаконно проник в помещение хлева, расположенного около одного из жилых домов в Красногородске, откуда украл индюка общим весом около 15 кг и стоимостью 5 тысяч рублей.

9 февраля Пыталовский районный суд признал мужчину в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в иное хранилище). Поскольку он совершил кражу в период испытательного срока при условном осуждении, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.