Происшествия

Острович и юная псковичка обокрали женщину в кафе

30-летний житель Острова и 17- летняя псковичка обокрали женщину в кафе в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

9 февраля около 11.00 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на автовокзале Великих Лук находятся мужчина и девушка, которые 8 февраля из кафе, расположенного на улице Вокзальной, похитили у женщины рюкзак с документами и деньгами.

В результате организованных поисковых мероприятий подозреваемых росгвардейцы задержали в зале ожидания автовокзала.

Для дальнейшего разбирательства их передали сотрудникам полиции. Похищенное изъяли, добавили в ведомстве.