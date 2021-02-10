Происшествия

Глава псковского УФАС предупредила о возможных мошенниках, ходящих по квартирам

В Пскове по квартирам ходят неизвестные, представляясь сотрудниками некой Городской вентиляционной службы. При этом они предпочитают наносить визиты в дневное время, когда дома в основном лишь дети и пенсионеры. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец.

По ее словам, с вопросом «Когда у вас последний раз осматривали вентиляцию» в ее квартиру пришла девушка лет 18-20, которая заявила, что сегодня проводится осмотр всего дома управляющей компанией.

«И корочку красную показали: «Городская вентиляционная служба» (детским почерком!). На мой лозунг: «Нет, такой!», сказала: «А мы – частная» и т.д. От фото отказалась, ушла. Борзенькая! Будьте бдительны», - поделилась Ольга Милонаец.

При этом перед уходом незваная гостья пригрозила жалобой в управляющую компанию. Руководитель антимонопольного ведомства в ответ заявила, что сама намерена зайти в УК и разобраться в происходящем.

В комментариях пользователи напомнили, что подобные визиты в Пскове также наносят лжепредставители горводоканала, энергетиков и служб газа. Как правило, это молодые люди, которые якобы пришли поверить счетчики или оборудование. «Попросила подождать в подъезде, пока я позвоню в горводоканал и узнаю, посылали они своих спецов или нет, молча развернулись и потопали вниз», - рассказала о своем опыте одна из участниц разговора.

Отметим, что как правило, такие визиты заканчиваются попыткой продать втридорога оборудование, которое на самом деле не нуждается в замене.