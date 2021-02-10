Происшествия

В Петербурге за контрабанду сигарет будут судить псковича

Житель Псковской области обвиняется в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По версии дознания, 26 октября 2020 года мужчина организовал незаконное перемещение из России в Германию более 49 тысяч пачек сигарет белорусского производства. При этом товар декларировался под видом «гранул древесных», а внутри была спрятана табачная продукция.

При проведении таможенного контроля сотрудники Балтийской таможни обнаружили незаконно перемещаемый товар.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.