Происшествия

Строящийся жилой дом спасли от огня в Псковском районе

Строящийся жилой дом спасли от огня в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание началось 10 февраля в 16.20 в деревне Красная Горка.

При этом сгорели строения под одной кровлей - жилой дом, баня, хлев. Причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 10.21 в проезде Мичурина в Великих Луках в жилом доме выгорела пластиковая отделка стены. Причина - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

В ночь на 11 февраля в 1.45 в деревне Дворьково Стругокрасненского района сгорел жилой дом. Причина устанавливается.