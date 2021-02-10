Происшествия

Великолучанина задержали после неудачной попытки кражи из магазина

В Великих Луках росгвардейцы задержали молодого человека, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

На пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании кнопки сигнализации в одном из охраняемых магазинов на Октябрьском проспекте. Как выяснили стражи правопорядка, один из посетителей взял в торговом зале продукты питания и спиртные напитки, а затем попытался выйти с неоплаченным товаром через кассу.

Работники магазина нажали тревожную кнопку и догнали нарушителя уже у выхода из здания. В это время на помощь представителям торговой точки пришел наряд группы задержания вневедомственной охраны.

Росгвардейцы задержали 30-летнего гражданина и для дальнейшего разбирательства передали его в территориальный отдел полиции.