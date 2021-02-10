Происшествия

Великолучанин похитил деньги у знакомой во время застолья

Великолучанин похитил деньги у знакомой и потратил их на собственные нужды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления УМВД.

9 февраля из квартиры дома по улице Рабочей в Великих Луках неизвестные украли 10 тысяч рублей. Потерпевшая 1977 года рождения сообщила о произошедшем в полицию.

В результате наряд отдельной роты патрульно-постовой службы полиции в кратчайшие сроки задержал подозреваемого в совершении преступления и доставил его в ОМВД России по городу Великие Луки для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемым оказался 48-летний местный житель. Он дал признательные показания. По версии следствия, этот мужчина вместе с потерпевшей участвовал в застолье. Воспользовавшись моментом, он незаметно забрал чужие деньги.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. По имеющимся сведениям, похищенные денежные средства фигурант потратил по собственному усмотрению. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.