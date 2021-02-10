Происшествия

Почти 10 тысяч пачек сигарет изъяли таможенники и пограничники в Себежском районе

Незаконный вывоз 9840 пачек сигарет различных марок предотвратили сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на таможенном посту железнодорожного пункта пропуска «Посинь» в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

При осмотре содержимого одного из вагонов с удобрениями обнаружили брикеты, обмотанные полиэтиленовой пленкой черного цвета. В каждом из них злоумышленники упаковали до 500 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

Вагон с удобрениями следовал в адрес латвийской организации. Ориентировочная стоимость изъятой табачной продукции превышает 500 тысяч рублей.

Днем ранее на этом же таможенном посту в технологических полостях рамы одного из вагонов нашли 20 пачек белорусских сигарет.

По фактам сокрытия товара от таможенного контроля проводятся проверочные мероприятия.