Происшествия

В Пскове сломавшая ребро пассажирка автобуса ищет свидетелей инцидента

Псковичка ищет свидетелей инцидента, произошедшего с ней 6 января в городском автобусе, который следовал по маршруту №1. Она рассказала Псковской Ленте Новостей, что в 12:30 ехала в сторону Снятной горы. Когда автобус вдруг резко затормозил, пассажирка упала и получила, по ее словам, травму грудной клетки (в скорой зафиксировали перелом ребра).

Автобус резко затормозил, уточнила она, между остановками «Мясокомбинат» и «Льнокомбинат». Пассажирка не удержалась и упала сначала на спинку кресла, а затем на пол.

«По настоянию пассажиров кондуктор вызвала скорую помощь. Меня высадили на остановке "Алехина" ждать скорую. Прошу откликнуться свидетелей этого происшествия, так как водитель и кондуктор автобуса теперь утверждают, что я упала сама, а торможения не было», - описала ситуацию псковичка.

По ее словам, при этом водитель изначально извинялся и говорил, что резко затормозить пришлось из-за «неожиданно выскочившего» перед автобусом автомобиля. «Однако после инцидента мне позвонил заместитель начальника автоколонны и сообщил, что водитель и кондуктор в объяснительной отрицают факт резкого торможения. В то же время сотрудники ДПС сказали, что свидетелей я должна искать сама», - рассказала горожанка.

Она утверждает, что очевидцем события был мужчина, который дожидался вместе с ней скорой помощи на остановке. Пострадавшая пассажирка уверена, что он слышал объяснения водителя автобуса по поводу резкого торможения. Вероятно, разговор могли услышать и другие пассажиры, добавила женщина.

Возможных очевидцев просят позвонить по телефону 8-911-699-71-05, Нина.