Происшествия

Пскович, напавший на полицейского в Детском парке, заключен под стражу

В Пскове расследуется уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти), частью 3 статьи 212 (призывы к массовым беспорядкам) и частью 1 статьи 222 (незаконное хранение оружия) УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 31 января в Пскове предполагаемый злоумышленник применил насилие в отношении полицейского в момент задержания за совершение административного правонарушения, после чего предпринял безуспешную попытку скрыться.

Кроме того, в одной из социальных сетей он разместил видеообращение деструктивного характера, содержащее призывы к применению насилия к представителям власти.

В ходе обыска по месту жительства задержанного изъято незаконно хранящееся нарезное огнестрельное оружие.

В настоящее время псковичу предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Работа по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений продолжается.