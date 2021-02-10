Происшествия

Себежанка лишилась 150 тысяч рублей после разговора с мошенником

Жительница Себежского района стала очередной жертвой мошенников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 41-летней женщине 10 февраля позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков и под предлогом якобы предотвращения несанкционированного оформления кредита завладел 150 тысячами рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Жертвами дистанционных мошенников в последнее время стали также жители Пскова, Великих Лук и Псковского района. Одни из злоумышленников представлялись банковскими работниками, другие - следователями и аналитиками. Используя разные уловки, они ввели доверчивых лиц в заблуждение и прибрали к рукам крупные денежные суммы. В результате причиненный ущерб пострадавшим составил в общей сложности около полутора миллионов рублей. По всем данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование.

Полиция неоднократно предостерегала жителей региона о том, что во избежание серьезных финансовых потерь не следует предоставлять незнакомцам по телефону или в Сети информацию персонального характера, а также реквизиты банковских карт. Необходимо быть предельно осмотрительными при общении с незнакомцами, которые могут выдавать себя за представителей самых разных ведомств. «Важно помнить, что главная их цель – присвоить деньги людей. О каждом подобном случае следует незамедлительно информировать органы внутренних дел», - заключили в ведомстве.