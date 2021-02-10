Происшествия

Островича отправили на 28 дней в колонию за прогул обязательных работ

Жителя Острова, осужденного за оскорбление представителя власти, повторное нетрезвое вождение и причинение легкого вреда здоровью, отправили в колонию за нарушение назначенных ему обязательных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Отмечается, что осужденный неоднократно нарушал порядок отбытия наказания, допускал прогулы на работе без уважительной причины. Кроме того, он повторно нарушил порядок и условия отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной форме о замене обязательных работ более строгим видом наказания.

В итоге начальник Островской уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области направил в суд представление в отношении островича о замене неотбытого срока наказания в виде обязательных работ на лишение свободы.

Островский городской суд удовлетворил представление и отправил нарушителя на 28 дней в колонию-поселение.