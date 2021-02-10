Происшествия

Псковские пограничники нашли сигареты в вагоне с удобрениями

Пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации табачной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В железнодорожном пункте пропуска «Себеж», в грузовом составе, следовавшем в Латвию, пограничники совместно с представителями таможни обнаружили в вагоне с минеральными удобрениями скрытые от пограничного и таможенного контроля посторонние вложения. Из сыпучего груза было изъято порядка 10 тысяч пачек сигарет иностранного производства.

По предварительной оценке, стоимость незаконно перемещаемой табачной продукции превысила 400 тысяч рублей. Проводится экспертиза, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.