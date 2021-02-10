Происшествия

В России впервые дошло до суда дело, связанное со смертельными нападениями собак

В России впервые дойдет до суда возбужденное против чиновника уголовное дело о нападении и причинении смерти бродячими собаками, сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В начале 2020 года правоохранительные органы сообщали о нападениях собачьих стай на взрослых и детей в различных районах города. Последние громкие случаи произошли 23 и 24 февраля 2020 года в Кировском районе, когда были обнаружены тела женщины и мужчины со следами собачьих укусов.

42-летнего экс-руководителя муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ.

В ведомстве добавили, что это первое дело, связанное с халатностью чиновника, повлекшей смерть людей из-за нападения собак, , пишет РИА Новости.

В краевой прокуратуре сообщили, что обвинительное заключение по этому делу утверждено. В ближайшее время его направят для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Красноярска.

В конце февраля прошлого года в ряде районов города вводили локальный режим ЧС из-за ситуации с бродячими собаками. Позже СК сообщил, что в отношении руководителя управления дорог благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска Евгения Петрюка возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Его арестовали.

По версии следствия, небрежное отношение обвиняемого к службе привело к бесконтрольному увеличению численности бродячих собак в Красноярске и нападениям на людей. В ведомстве сообщили, что его халатность привела к причинению вреда здоровью средней степени тяжести двум гражданам, в том числе малолетнему мальчику, и смерти четырех граждан.