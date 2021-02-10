Происшествия

Великолучанин во второй раз попался на краже продуктов

Подозреваемого в краже продуктов задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

11 февраля экипажу группы вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Матвея Кузьмина сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 34-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала продукты питания.

Как позже выяснилось, мужчина ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.