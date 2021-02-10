Происшествия

Жилой дом сгорел в Пушкиногорском районе

Жилой дом сгорел в Пушкиногорском районе 11 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре в деревне Снегово поступила в 21.16.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица

Кроме того, в 5.56 на улице Красина в Новосокольниках из-за короткого замыкания сгорел сарай, а в 6.59 в деревне Покарево Великолукского района из-за неосторожного обращения с огнем - бесхозное строение.