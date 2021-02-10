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Жилой дом сгорел в Пушкиногорском районе

12.02.2021 09:55|ПсковКомментариев: 0

Жилой дом сгорел в Пушкиногорском районе 11 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре в деревне Снегово поступила в 21.16.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица

Кроме того, в 5.56 на улице Красина в Новосокольниках из-за короткого замыкания сгорел сарай, а в 6.59 в деревне Покарево Великолукского района из-за неосторожного обращения с огнем - бесхозное строение.

Теги: #пожар #пушкиногорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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