Происшествия

Псковичу грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

Жителю Пскова грозит до 20 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что наркоман размещал наркотические средства в «тайники-закладки» на территории города Пскова с целью сбыта. Их обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

Псковичу предъявили обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.