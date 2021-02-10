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Киносеанс в псковском кинотеатре прервался из-за сработавшей пожарной сигнализации

12.02.2021 11:01|ПсковКомментариев: 0

Киносеанс в псковском кинотеатре прервался из-за сработавшей пожарной сигнализации. Как сообщил Псковской Ленте Новостей очевидец, это произошло вечером 11 февраля.

«Мы сидели в первом зале в "Сильвер Синема" в Fjord Plaza. Сработали датчики, нас попросили выйти на улицу, мы увидели задымление на крыше. Пожарных не было. Мы увидели, что с крыши валит дым», - рассказал очевидец. На место вызвали пожарную службу. Посетителям вернули деньги за билеты.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области, выезд к торговому центру в Борисовичах (Псковский район) произошел в 23.22 и зафиксирован как ложный. В здании шли строительные работы, из-за которых сработала сигнализация. Дым со стороны крыши объясняется особенностью работы системы отопления в морозную погоду.

Теги: #пожарные #кинотеатр
Источник: Псковская Лента Новостей
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