Происшествия

Великолукские росгвардейцы поймали алиментщика

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего мужчину, находившегося в розыске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

11 февраля экипаж группы задержания вневедомственной охраны, следуя по маршруту патрулирования, в районе улицы Матвея Кузьмина остановил для проверки документов мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.

Выяснилось, что он действительно находится в исполнительном розыске за задолженность по уплате алиментов на ребенка. Задержанного передали инициатору розыска, добавили в ведомстве.

