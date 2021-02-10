Происшествия

Печерянин избил девушку и отобрал у нее золотое кольцо

Житель города Печоры 1989 года рождения, ранее судимый за убийство, совершил разбой в отношении девушки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 11 февраля на улице Индустриальной к возвращавшейся домой молодой женщине подошел наглядно знакомый мужчина и начал ее избивать. Затем, угрожая ножом, он затащил печерянку в свою квартиру, где продолжил избиение. Злоумышленник похитил у пострадавшей мобильный телефон и золотое кольцо.

Горожанка обратилась за медицинской помощью. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники полиции задержали подозреваемого по «горячим следам». Мужчина дал признательные показания. При обыске у него изъяли нож и похищенное имущество.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой).