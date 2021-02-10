Происшествия

Пскович взломал офис в центре города и украл шесть ноутбуков

Ранее судимый мужчина 1985 года рождения обокрал офис в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 11 февраля злоумышленник подошел к офису на Рижском проспекте, отжал дверь и проник внутрь. Оттуда безработный украл шесть ноутбуков, несколько зарядных устройств и сумки для ноутбуков.

Сотрудники отдела полиции по «горячим следам» задержали подозреваемого в краже, который дал признательные показания. По имеющимся данным, несколько ноутбуков он уже успел продать. В настоящее время выясняется их местонахождение. Часть похищенного изъяли.

По данному возбудили уголовное дело. Кроме того, несколько краж полицейские раскрыли в Острове, Дедовичском и Псковском районах.