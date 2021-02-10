Происшествия

Пскович попал под суд за кражу мужских часов с барной стойки

Ранее судимый 33-летний пскович предстанет перед судом за кражу наручных часов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

30 декабря 2020 года с 22.45 до 23.25 в одном из псковских кафе злоумышленник увидел на барной стойке мужские часы стоимостью около 4000 рублей и положил их в карман своей куртки.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу.