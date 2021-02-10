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Пскович заварил дверь магазина после бессонных ночей под вой сигнализации

12.02.2021 15:23|ПсковКомментариев: 0

Пскович заварил дверь магазина после четырех бессонных ночей под вой сигнализации. Как сообщает ГТРК «Псков», продуктовому магазину на улице Никольской (деревня Родина, Псковский район) заварили дверь, через которую идет приемка товара.

Фото: группа «Жесть по-псковски»

Очередной рабочий день сотрудников продуктового супермаркета начался с вызова служб, чтобы вскрыть помещение. На это ушло почти полтора часа.

Директор магазина Наталья Никитина в интервью заявила, что никаких конфликтов у магазина с жильцами нет.

Сварщика зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная управляющей компанией. Мужчина и не собирался скрываться. По словам псковича, на такие меры его вынудили сами сотрудники магазина.

Сигнализация магазина не давала спать многодетной семье четыре ночи. Кроме того, вентилятор под окнами детской комнаты работает с нарушениями. Глава семейства утверждает, что обращался в магазин с жалобами, но безрезультатно.

«Я думаю, мы тоже подключимся к этому делу, потому что если магазин действительно нарушал тишину и покой, то тут надо более серьезно подходить к деятельности магазина, может быть, обратимся в СЭС, чтобы они замерили шумы и помогли жителям комфортно и нормально жить в данном доме», - сообщил директор УК «Псковжилсервис» Андрей Тарасов.

Сейчас в деле разбирается полиция. Мужчине грозит административная ответственность.

Теги: #магазин #конфликт
Источник: Псковская Лента Новостей
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