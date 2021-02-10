Происшествия

В Великих Луках мужчина попался на краже трех бутылок коньяка

Три бутылки коньяка похитил из великолукского магазина житель Новосокольников, но был задержан росгвардейцами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии, 12 февраля около 13 часов экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Вокзальной сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 24-летнего мужчину, который в этот день в 10:50 пронес через кассовый узел три бутылки коньяка, при этом не заплатив за них. Сумма причиненного ущерба составила 1500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.