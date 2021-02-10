Происшествия

Житель Пыталовского района повторно сел за руль пьяным

В Пыталово дорожной полицией установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

11 февраля около 8 часов утра у дома по улице Красноармейской в городе Пыталово полицейские остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2114». Выяснилось, что за рулем этой легковушки находился нетрезвый житель Пыталовского района, 1995 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Молодой человек дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.