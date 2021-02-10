Происшествия

Пропавшего осенью 2019 года псковича продолжает разыскивать полиция

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает розыск жителя города Пскова Алексея Никандрова. Мужчина 1975 года рождения пропал без вести на территории областного центра в октябре 2019 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 172-175 сантиметров, худощавого телосложения, овальное лицо, темные волосы, карие глаза, прямой нос, тонкие губы.

Был одет в черную бейсболку, зимнюю черную куртку с красными полосками вдоль рукавов, рубашку, синие джинсы и темные кроссовки (размер 42).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Никандрова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.