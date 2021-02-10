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Лося под Псковом сбили зоозащитники

Участниками вчерашнего ДТП, в котором погибла лосиха на трассе Псков - Порхов, стали зоозащитники. Автомобиль ВАЗ-2115, сбивший вечером 12 февраля животное на повороте на сады Кебь, принадлежит порховскому зооприюту «Добрый». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в приюте.

По словам зоозащитников, в машине находились волонтеры и кошка. Никто в автомобиле не пострадал. Однако сбитый лось погиб (животное из сострадания умертвил проезжавший мимо мужчина).

По словам представителей приюта, обвинений по поводу сбитого лося в адрес водителя не выдвинуто, поскольку избежать столкновения с животным было невозможно.

Сотрудники приюта отмечают, что в связи с ДТП «Добрый» теперь остро нуждается в финансовой поддержке, поскольку автомобиль получил серьезные технические повреждения.

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«Слава Богу все живы, но теперь необходимы деньги на ремонт. В «Котонае» (частная ветеринарная клиника – от ред.) вновь растут долги за несчастных больных животных, которых мы всеми силами до последнего пытаемся лечить. Приют переполнен донельзя! Приют утопает в больных и стареньких животных... Но разве мы можем их бросить? Не бросайте нас, пожалуйста, в тяжелые времена, мы нуждаемся в вашей поддержке», - говорится в сообщении зоозащитников в официальной группе приюта «Добрый» в соцсети ВКонтакте.

Фото из группы «Жесть по-псковски», ВКонтакте