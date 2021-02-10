Происшествия

Несколько упаковок сыра вынесла псковичка из магазина без оплаты

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали псковичку, подозреваемую в хищении из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ведомства, 12 февраля экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на Рижском проспекте - сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 42–летнюю псковичку, которая пронесла через кассовый узел несколько упаковок сыра. Сумма ущерба составила 1200 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.