Происшествия

В Великих Луках задержали серийного похитителя телекоммуникаций

Сразу несколько сообщений о краже кабеля из подвалов жилых многоквартирных домов поступило в ОМВД России по городу Великие Луки. Всего, по информации собственника, предоставляющего услуги телефонной и интернет-связи, в трех адресах неизвестным злоумышленником было срезано и похищено 230 метров изделия. В итоге жильцы домов остались без связи, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 33-летний неработающий местный житель. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

Похищенное имущество он сдал в пункт приема металла, где его и обнаружили оперативники.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Проводятся следственные действия.