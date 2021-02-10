Происшествия

Дновский железнодорожный техникум ждет проверка после избиения подростка и угона автомобиля

По факту избиения подростка в городе Дно сверстниками будет возбуждено уголовное дело по статье 115, часть 1 УК РФ - причинение вреда здоровью легкой тяжести. Кроме того, будет проведена проверка Дновского железнодорожного техникума, где учатся участники инцидента. Об этом в своем еженедельном обращении в соцсети Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Не буду давать моральную оценку ни тем, кто избивал, ни тем, кто снимал, ни тем, кто выкладывал видео. Но хочу подчеркнуть, что без разбирательства этот факт не останется. Полиция тщательно расследует все детали. Будет возбуждено уголовное дело», - рассказал он.

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Михаил Ведерников также сообщил, что на прошлой неделе еще один ученик учреждения оказался причастен к угону автомобиля.

«Это тревожные сигналы, которые требуют разбирательства. Мы со своей стороны отдельно проведем проверку техникума. Будем информировать вас и держать в курсе», - пообещал глава региона.