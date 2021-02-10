Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
История развития, качества и новых технологий
что происходит на «Экокабеле»?
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
ФОКОТ в народ
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Происшествия 10.02.2021 14:316 Бывшему замгубернатора Александру Кузнецову сократили срок содержания в колонии 13.02.2021 20:250 Дновский железнодорожный техникум ждет проверка после избиения подростка и угона автомобиля 13.02.2021 16:248 Несколько упаковок сыра вынесла псковичка из магазина без оплаты 13.02.2021 15:013 В Великих Луках задержали серийного похитителя телекоммуникаций 13.02.2021 13:580 Пропавшего осенью 2019 года псковича продолжает разыскивать полиция 13.02.2021 12:555 Лося под Псковом сбили зоозащитники
 
 
 
Самое популярное 09.02.2021 17:3011 Отложенная смерть может ждать выздоровевших от коронавируса 07.02.2021 15:508 Главврач Псковской областной больницы привлечен к ответственности из-за вертолетной площадки 08.02.2021 07:022 В Гидрометцентре предупредили жителей Северо-Запада об опасном явлении 07.02.2021 16:352 Незаконную автомойку демонтируют в Псковской области 10.02.2021 10:4313 Юрий Киргинцев покидает пост руководителя «Псковпассажиравтотранса»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Дновский железнодорожный техникум ждет проверка после избиения подростка и угона автомобиля

13.02.2021 20:25|ПсковКомментариев: 0

По факту избиения подростка в городе Дно сверстниками будет возбуждено уголовное дело по статье 115, часть 1 УК РФ - причинение вреда здоровью легкой тяжести. Кроме того, будет проведена проверка Дновского железнодорожного техникума, где учатся участники инцидента. Об этом в своем еженедельном обращении в соцсети Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Не буду давать моральную оценку ни тем, кто избивал, ни тем, кто снимал, ни тем, кто выкладывал видео. Но хочу подчеркнуть, что без разбирательства этот факт не останется. Полиция тщательно расследует все детали. Будет возбуждено уголовное дело», - рассказал он.

Михаил Ведерников также сообщил, что на прошлой неделе еще один ученик учреждения оказался причастен к угону автомобиля.

«Это тревожные сигналы, которые требуют разбирательства. Мы со своей стороны отдельно проведем проверку техникума. Будем информировать вас и держать в курсе», - пообещал глава региона.

Теги: #Проверка #дно
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к появлению в школах советников по воспитанию для обсуждения с детьми политических тем?
В опросе приняло участие 447 человек
13.02.2021, 21:120 Почти 46 млн рублей получит Псковская область от Минпромторга 13.02.2021, 20:560 Псковскую область включили в число регионов с высокой долей раздельного сбора мусора 13.02.2021, 20:393 Михаил Ведерников назвал важный аргумент в пользу строительства завода «Титан-Полимер» 13.02.2021, 20:250 Дновский железнодорожный техникум ждет проверка после избиения подростка и угона автомобиля
13.02.2021, 20:170 Наброски к памятнику Гейченко первыми увидели участники Февральских чтений в «Михайловском» 13.02.2021, 20:090 Губернатор Псковской области прокомментировал растущую статистику смертности от COVID-19 13.02.2021, 20:000 Престольный праздник отметит Псково-Печерский монастырь 15 февраля 13.02.2021, 19:440 Михаил Ведерников рассказал об условиях полного выхода из режима ограничений
13.02.2021, 19:381 Эксперт рассказал о взрывном росте инвестиционной активности россиян 13.02.2021, 19:230 Фура въехала в иномарку в Опочецком районе 13.02.2021, 19:130 Писатель Александр Пелевин рассказал псковичам о ширликах 13.02.2021, 18:550 «Волонтерский десант» обсудил в Пустошке модный тренд
13.02.2021, 18:361 В День всех влюбленных в Псковской области будет морозно и малооблачно 13.02.2021, 18:200 Губернатор Псковской области посетил съемочную площадку фильма «Плакать нельзя!» 13.02.2021, 18:181 Пенсионерка замерзла насмерть после отключения газа за долги 13.02.2021, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО
13.02.2021, 17:528 Мясников предупредил россиян о новой смертельной пандемии 13.02.2021, 17:313 Умер олимпийский чемпион-тяжелоатлет Юрий Власов 13.02.2021, 17:291 Что стоит прихватить с собой на зимнюю рыбалку, рассказали псковские спасатели 13.02.2021, 17:110 Прилепин обсудил состояние российской глубинки со стилистом Сергеем Зверевым
13.02.2021, 16:460 В Пскове стартовал V открытый турнир по настольному теннису. ВИДЕО 13.02.2021, 16:248 Несколько упаковок сыра вынесла псковичка из магазина без оплаты 13.02.2021, 16:090 Правительство одобрило выделение денег МЧС на закупку спецтехники 13.02.2021, 15:530 Исследователи выявили подтопления и просадки грунта в Псково-Печерском монастыре
13.02.2021, 15:321 В Пскове впервые в России проводят Курчатовский турнир 13.02.2021, 15:180 Псковичам рассказали, как послушать радио через телевизор 13.02.2021, 15:013 В Великих Луках задержали серийного похитителя телекоммуникаций 13.02.2021, 14:590 Финансирование по линии нацпроектов в Гдовском районе в этом году превысит 43 млн рублей
13.02.2021, 14:418 Ученый спросила Путина о низких зарплатах - к ней пришли следователи и довели до слез 13.02.2021, 14:220 Псковский онкодиспансер: Будем жить! 13.02.2021, 14:150 Михаил Ведерников оценил работы по реконструкции гдовской котельной 13.02.2021, 13:580 Пропавшего осенью 2019 года псковича продолжает разыскивать полиция
13.02.2021, 13:361 Материалы древней библиотеки задействуют при подготовке к реставрации Псково-Печерского монастыря 13.02.2021, 13:140 Природный газ придет в дома жителей Гдовского района не раньше 2027 года 13.02.2021, 12:570 «Привет с фронта, мама!» 13.02.2021, 12:555 Лося под Псковом сбили зоозащитники
13.02.2021, 12:324 Воздержаться от физических нагрузок призвали вакцинированных от COVID-19 13.02.2021, 12:100 К Февральским чтениям в «Михайловском» может подключиться каждый желающий 13.02.2021, 11:480 Житель Пыталовского района повторно сел за руль пьяным 13.02.2021, 11:270 Как обрести душевное и физическое равновесие вместе с йогой
13.02.2021, 11:150 В «Михайловском» открыли Февральские чтения памяти Гейченко 13.02.2021, 11:060 Правила строительства приютов для животных разработали в России 13.02.2021, 10:569 Еще два человека умерли от коронавируса в Псковской области 13.02.2021, 10:450 В Великих Луках мужчина попался на краже трех бутылок коньяка
13.02.2021, 10:231 Александр Козловский посетил уникальный дом культуры в Велье 13.02.2021, 09:580 Библиотеатр приглашает на встречу с творчеством Поля Верлена 13.02.2021, 09:411 «Яндекс» сообщил о крупной утечке данных почтовых ящиков 13.02.2021, 09:1920 Путин наградил 23-летнего поп-певца за заслуги перед Отечеством
13.02.2021, 08:570 Псковичей приглашают на профориентационное мероприятие 13.02.2021, 01:441 Очевидцы сообщили о ДТП с лосем под Псковом 13.02.2021, 01:270 США закроют тюрьму Гуантанамо 13.02.2021, 00:550 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области
13.02.2021, 00:131 «Экопром» получил благодарность от губернатора 12.02.2021, 22:524 Вирусолог назвал условие для повторной вакцинации от коронавируса 12.02.2021, 22:050 В Госдуме отреагировали на карту Турции с российскими территориями 12.02.2021, 21:341 Профессор ПсковГУ рассказала, «кто из древних псковских писателей предвосхитил Солженицына»
12.02.2021, 21:032 Экс-заместитель главного судебного пристава Петербурга взята под стражу в Пскове 12.02.2021, 20:560 Водитель автомобиля ВАЗ пострадал при столкновении с грузовиком MAN 12.02.2021, 20:441 Школьник погиб на уроке физкультуры 12.02.2021, 20:170 Контр-адмирал о Пушкине и скульптор о блаженном Тимофее Святогорском: в «Михайловском» стартуют музейные чтения
12.02.2021, 20:020 Федеральное софинансирование программы модернизации здравоохранения Псковской области составит 99% 12.02.2021, 19:402 Глава Великих Лук рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса 12.02.2021, 19:150 «Автотим Псков» приглашает познакомиться с новой Škoda Octavia 12.02.2021, 19:033 Губернатор Ведерников призвал подчиненных избавляться от «плохой и вредной привычки»
12.02.2021, 19:030 «Моглино» и «Титан-Полимер» приняли участие в заседании бизнес-объединения «Деловая Россия» 12.02.2021, 18:570 Псковичка победила в финале всероссийского конкурса «Воспитатель года» 12.02.2021, 18:4218 «Акценты» Донецкого: «Яблочные» разборки, выход из карантина и страсти по Зое 12.02.2021, 18:300 Псковичам предлагают скидки на ярмарке в «Акваполисе»
12.02.2021, 18:240 «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите минимального дохода должников 12.02.2021, 18:211 В Псковской области объявлен аукцион на перемещение задержанного транспорта 12.02.2021, 18:140 «Фольксваген» и «Киа» столкнулись напротив здания прокуратуры 12.02.2021, 18:106 Молодежный парламент выбирал между Днем Святого Валентина и Днем Петра и Февронии
12.02.2021, 18:060 Как ЦУР Псковской области помогает жителям региона 12.02.2021, 17:570 Два ДТП произошли на площади Ленина в Пскове 12.02.2021, 17:511 «Прямой диалог»: представители «Детских деревень SOS» будут работать в Пскове с 15 февраля 12.02.2021, 17:420 Оформить права на недвижимость по экстерриториальному принципу теперь можно в МФЦ
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.