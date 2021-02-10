Происшествия

Предотвращение «оформления кредита» обошлось псковичу в 150 тысяч рублей

Злоумышленники под видом банковских работников ввели в заблуждение пожилых жителей Пскова и Великих Лук и завладели денежными средствами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 10 февраля псковичу, 1958 года рождения, позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. И под предлогом, якобы, предотвращения попытки несанкционированного оформления кредита завладел деньгами в сумме около 150 тысяч рублей. Убедившись, что стал жертвой мошенника, пенсионер сообщил о произошедшем в органы внутренних дел. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В тот же день по аналогичной мошеннической схеме 111 тысяч рублей лишилась жительница Великих Лук, 1956 года рождения. Потерпевшая тоже обратилась за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

В этой связи полиция напоминает нашим согражданам, что во избежание серьезных проблем не следует предоставлять незнакомцам по телефону или в Сети информацию персонального характера, а также реквизиты банковских карт. Будьте также предельно осмотрительными при общении с лицами, которые выдают себя за сотрудников банков или каких-либо других ведомств. И о каждом подобном случае незамедлительно сообщайте в полицию.