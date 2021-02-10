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Уголовное дело навлек на себя житель Дно за неуплату алиментов

Дознавателем отделения судебных приставов Дновского и Дедовичского районов в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Об этои Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Мужчина-должник не выполняет свой долг по уплате алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. Мер к погашению задолженности свыше 150 тысяч рублей не предпринимает.

Судебным приставом-исполнителем Дновского и Дедовического районов гражданин был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил должника по алиментам к административному наказанию в виде обязательных работ сроком на 50 часов.

Отбытие обязательных работ на гражданина не оказало должного воздействия. В связи с тем, что от выполнения родительских обязанностей гражданин продолжил уклоняться, дознавателем отделения судебных приставов возбуждено уже уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Для справки: наказание по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»: исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.