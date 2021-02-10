Происшествия

Пропавшая монахиня из Печор найдена погибшей

Пропавшая монахиня из Печор обнаружена погибшей. Об этом 14 февраля сообщается в официальном Инстаграм-аккаунте Псково-Печерского монастыря.

"Дорогие, все, кто переживал и молился за пропавшую монахиню Марию, сообщаем вам скорбную весть, что её нашли. Просим молитво упокоении", - говорится в сообщении.

Матушка жила в монастырском Доме милосердия и каждый день ходила в храм, много молилась, была настоящей подвижницей.

"Вознесите свои молитвы за её новопреставленную душу! Спасибо всем, кто помогал в её поисках", - сообщили в монастыре.