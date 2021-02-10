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Происшествия

Пропавшая монахиня из Печор найдена погибшей

14.02.2021 17:50|ПсковКомментариев: 0

Пропавшая монахиня из Печор обнаружена погибшей. Об этом 14 февраля сообщается в официальном Инстаграм-аккаунте Псково-Печерского монастыря. 

"Дорогие, все, кто переживал и молился за пропавшую монахиню Марию, сообщаем вам скорбную весть, что её нашли. Просим молитво упокоении", - говорится в сообщении.

 

Матушка жила в монастырском Доме милосердия и каждый день ходила в храм, много молилась, была настоящей подвижницей. 

 

"Вознесите свои молитвы за её новопреставленную душу! Спасибо всем, кто помогал в её поисках", - сообщили в монастыре.

Источник: Псковская Лента Новостей
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