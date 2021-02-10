Происшествия

Псковичка попалась на фиктивной регистрации иностранки

Псковичку 1969 года рождения подозревают в фиктивной регистрации гражданки Узбекистана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Безработная женщина зарегистрировала иностранку в январе в квартире дома на Рижском проспекте. Отмечается, что она дала признательные показания.

Кроме того, в феврале и марте прошло года безработный житель Великих Лук 1955 года в дачном доме одного из садоводческих товариществ фиктивно зарегистрировал двух россиянок. По данному факту полиция также проводит проверку.