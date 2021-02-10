Происшествия

10 кур спасли при пожаре в Пустошкинском районе

10 кур спасли при пожаре в Пустошкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, это произошло 12 февраля в 11.06 в деревне Алешнюги. Из-за неосторожного обращения с огнем хозяйки сгорела хозпостройка.

Кроме того, 12 февраля в 5.15 на улице Профсоюзной в Порхове сгорел нежилой дом. Предположительная причина пожара - поджог. Также недостроенный дом сгорел в деревне Заполье Плюсского района 13 февраля в 4.54. Причина - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымохода печи.

В тот же день в 18.43 жилой дом сгорел в деревне Жуково Невельского района. Предварительной причиной пожара называно короткое замыкание электропроводки. По той же причине в 22.44 14 февраля сгорел жилой дом в деревне Полично Гдовского района.