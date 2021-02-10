Происшествия

В Усвятском районе безработные попытались украсть ягненка из хлева

Двое безработных жителей Усвятского района попытались украсть ягненка из хлева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 11 февраля в деревне Северики двое ранее судимых мужчины 1971 и 1983 годов рождения проникли в чужой хлев. Там они связали животное, но нам шум вышла 59-летняя хозяйка. Злоумышленники бросили ягненка и убежали.

Пенсионерка заявила о случившемся в пункт полиции по Усвятскому району. Подозреваемыми оказались жители Невеля и Усвят. По данному факту возбудили уголовное дело.

А в Великих Луках в период с 13 по 14 февраля из торгового зала магазина на улице Вокзальной молодой человек 1992 года рождения украл более 60 тысяч рублей. Его задержали «по горячим следам». Большую часть похищенных денег изъяли полицейские. Остальные деньги безработный подозреваемый успел потратить. Теперь великолучанин стал фигурантом уголовного дела.

Кроме того, в Великих Луках рабочий одного из великолукских предприятий 1990 года рождения украл бензопилу стоимостью 10 тысяч рублей из квартиры дома на улице Глинки. 62-летний потерпевший обратился в полицию. Выяснилось, что похищенную бензопилу он успел продать. В настоящее время ее местонахождение устанавливается. Проводится проверка.