Происшествия

Великолучанка лишилась 600 тысяч рублей после разговора с мошенником

50-летняя жительница Великих Лук лишилась 600 тысяч рублей после общения с мошенником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 февраля женщине позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он украл сбережения великолучанки под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег.

Потерпевшая, убедившись, что стала жертвой мошенника, обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.