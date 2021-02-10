Происшествия

Троих африканцев задержали на госгранице в Псковской области

Попытку незаконного пересечения государственной границы РФ группой иностранных граждан пресекли псковские пограничники и росгвардейцы.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Вблизи населенного пункта Долосцы Себежского района были задержаны трое жителей одной из стран Северной Африки, направлявшихся в сторону сопредельного государства. Молодые люди планировали убыть в страны Евросоюза транзитом через Республику Беларусь. Нарушители задержаны на срок до 48 часов для выяснения обстоятельств правонарушения и принятия процессуального решения.

Благодаря четким и слаженным действиям двух ведомств только за прошедшие выходные на российско-белорусском участке государственной границы было задержано порядка 30 иностранных граждан, нарушивших режим государственной границы. Правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов.