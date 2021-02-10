Происшествия

Житель Стругокрасненского района поймал 58 рыб электроудочкой и 200 часов работ

Житель Стругокрасненского района приговорен к 200 часам обязательных работ за незаконную добычу рыбы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Стругокрасненского района, поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Б.

Приговором мирового судьи судебного участка №19 Стругокрасненского района он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.1 ст.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением электротока, способом массового истребления водных биологических ресурсов).

В суде установлено, что в ночь с 11 на 12 ноября 2020 года Б. используя лодку «Казанка» вышел в акваторию озера Щирское в д. Бровск Струго-Красненского района, где осуществил вылов 58 экземпляров рыб с применением электротока.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Б. наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу.