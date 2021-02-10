Заваривший дверь магазина пскович договорился с администрацией супермаркета о возмещении ущерба

Собственник магазина в Псковском районе и мужчина заваривший дверь в торговое помещение, договорились о возмещении ущерба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото: группа «Жесть по-псковски»
«Вопрос урегулирован в рамках гражданско-правового законодательства с собственником имущества, эти отношения не относятся к нашей компетенции», - сообщили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, пскович заварил дверь продуктовому магазину на улице Никольской (деревня Родина, Псковский район), через которую идет приемка товара. Сварщика зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная управляющей компанией. Мужчина и не собирался скрываться. По словам псковича, на такие меры его вынудили сами сотрудники магазина.