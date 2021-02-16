Происшествия

Житель Бежаниц попался на мошенничестве с продажей фильтров для воды в Ленобласти

В Ленинградской области задержана группа менеджеров коммерческой фирмы, подозреваемых в мошенничестве с продажей фильтров для воды. Среди них – житель Псковской области.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

Как сообщается на сайте ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 11 февраля в полицию обратилась 74-летняя жительница города Луги Ленинградской области. Пенсионерка рассказала, что в тот день около 14.00 в ее квартиру, расположенную на улице Красной Артиллерии, пришли двое неизвестных мужчин и женщина, представились сотрудниками водоснабжающей организации и установили фильтр для воды за 21 900 рублей. Женщина поняла, что ее обманули – настойчиво убедили установить ненужный прибор по явно завышенной цене.

Спустя несколько минут после обращения пенсионерки по «горячим следам» сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали троих мужчин в возрасте от 25 до 34 лет и 23-летнюю девушку. По данным 47news, BMW с псковскими номерами правоохранители остановили днем 11 февраля на улице Красной Артиллерии в Луге. В салоне находились 25-летний житель поселка Бежаницы, 28-летний петербуржец, 34-летний житель Боровичей Новгородской области и 23-летняя жительница одной из деревень Смоленской области.

Как оказалось, все задержанные являются менеджерами коммерческой фирмы – при этом никакого отношения к водоснабжающему унитарному предприятию с одноименным названием данная организация не имеет. По данному факту возбуждено уголовное по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК. У полиции есть основания полагать, что указанные граждане могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям в Ленинградской области. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности задержанных.