Происшествия

Фальшивые доллары обнаружили в финучреждении Великих Лук

Полиция обнаружила фальшивую банкноту в 50 долларов США в финансовом учреждении Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Также купюры с признаками подделки сотрудники полиции изъяли в Пскове и Порхове. Так, в областном центре 15 февраля работники финучреждения обнаружили фальшивую тысячерублевую банкноту. По имеющимся данным, она поступила в выручке магазина в Псковском районе. В настоящее время проводится проверка. В тот же день в магазине на улице Льва Толстого выявили поддельную купюру достоинством пять тысяч рублей. Такую же обнаружили в одном из финучреждений Порхова. По данным фактам полиция возбудила уголовные дела.

«В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее, так как за это предусмотрена уголовная ответственность», - предостерегают жителей области в ведомстве.

Граждан, которые обнаружат поддельные купюры, станут свидетелями их изготовления или сбыта, просят запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщить в ближайшее отделение полиции по телефону 02.