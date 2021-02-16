Происшествия

Псковские таможенники нашли спрятанные в покрышку сигареты

Два тайника с табачными изделиями выявили в грузовых автомобилях сотрудники таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Транспортные средства выезжали из России в Латвию. При изучении снимков, полученных при осмотре автомобилей с применением инспекционно-досмотрового комплекса, сотрудники таможни обнаружили подозрительные объекты.

В результате досмотра в первом случае из покрышки извлекли 490 пачек сигарет. Во втором автомобиле в кабине седельного тягача под пластиковой обшивкой торпеды нашли 80 пачек сигарет.

По данным фактам возбудили дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП России. «Назначены товароведческие экспертизы. Табачные изделия, сокрытые от таможенного контроля, изъяты», - добавили в ведомстве.