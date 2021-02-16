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Великолукские подростки украли из магазина 9 упаковок сыра

16.02.2021 10:46|ПсковКомментариев: 0

Двое подростков 2004 года рождения украли сыр из магазина в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

15 февраля экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил сообщение, что из охраняемого магазина на проспекте Ленина поступил сигнал «Тревога». Выяснилось, что подростки пронесли через кассовый узел 9 упаковок сыра, не заплатив за них.

Задержанных передали сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.

Теги: #великие луки #кража #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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