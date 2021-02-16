Происшествия

В Новосокольниках мужчину приговорили к 6 годам колонии за избиение собутыльника до смерти

Новосокольнический районный суд вынес приговор мужчине, который избил знакомого до смерти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что мужчины вместе употребляли спиртные напитки, и в ходе застолья на почве личной неприязни между ними возник конфликт. Обвиняемый вывел потерпевшего на улицу, где нанес ему кулаками не менее трех ударов по голове, шее и туловищу. В результате он скончался на месте преступления в течение часа после избиения.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.