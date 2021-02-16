Происшествия

Псковскую организацию оштрафовали за загрязнение реки Великой

Житель Пскова пожаловался на сброс неочищенных сточных вод в реку Великая. После проверки управление Росприроднадзора назначило штраф в размере 150 тыс. рублей ответственному учреждению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в межрегиональном управлении ведомства.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора привлекло к административной ответственности муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированная служба» по факту нарушения требований к охране реки Великая.

В целях проверки изложенной в жалобе местного жителя информации управление возбудило дело об административном правонарушении. Специалисты экспертной лаборатории Росприроднадзора отобрали пробы воды из выпуска в реку Великую, а также выше и ниже по течению от места сброса.

По результатам лабораторных исследований установлено превышение предельно допустимых концентраций в сточных водах, а также в месте сброса сточных вод по ряду загрязняющих веществ, среди которых БПК5, ХПК, нефтепродукты, нитриты, аммоний-ионы и т.д.

В рамках расследования установлено, что сброс сточных вод в реку Великая осуществляется через систему ливневой канализации города, объекты которой, включая вышеуказанный выпуск, с января 2020 года находятся в оперативном управлении МКУ города Пскова «Специализированная служба». Однако мероприятий по охране реки Великая со стороны предприятия не предпринималось.

Руководству предприятия предъявили требование принять меры по устранению причин и условий, способствовавших загрязнению реки Великая, а также назначили наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей по статье 8.13 ч. 4 КоАП РФ.