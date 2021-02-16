Происшествия

Прокуратура добивается установки пожарной сигнализации на станции Великие Луки

Великолукская транспортная прокуратура проверила соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности на железнодорожной станции. Как сообщила Псковской Ленте Новостей и.о. великолукского транспортного прокурора Любовь Руднева, проверка проведена по обращению с личного приема Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

Санкт-Петербург - Витебской дистанцией гражданских сооружений не приняты меры по оборудованию служебно-бытового помещения локомотивных бригад на станции Великие Луки системой противопожарной защиты (автоматической установкой пожарной сигнализации) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Указанные нарушения законодательства выявлялись Великолукской транспортной прокуратурой по результатам ранее проведенной проверки. Руководителю предприятия транспорта внесено представление.

Однако, по результатам рассмотрения представления, мер к фактическому устранению выявленных нарушений не принято. Это послужило основанием для направления Великолукской транспортной прокуратурой в Мещанский районный суд г. Москвы искового заявления о возложении на ОАО «РЖД» обязанности оборудовать помещение системой противопожарной защиты (автоматической установкой пожарной сигнализации) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Ход рассмотрения искового заявления и устранение нарушений находится на контроле.