Происшествия

Наркотики с грядки довели до тюрьмы жителя Дедович

Дедовичский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении неоднократно судимого местного жителя. На этот раз он обвинялся в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Летом 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения собрал на приусадебном участке в поселке Дедовичи 500 граммов маковой соломы. Пакет с растением нарушитель оставил при себе для дальнейшего употребления. В тот же день сотрудники полиции задержали «агронома» и изъяли у него наркотик.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде двухлетнего пребывания в исправительной колонии строгого режима.