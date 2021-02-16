Происшествия

Мебель сгорела на лестничной площадке дома в Великих Луках

Мебель сгорела на лестничной площадке дома в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар произошел 17 февраля в 00.15 на улице Новоселенинской, 6.

На втором этаже жилого дома на 8 квартир, на лестничной площадке, сгорел диван. Огнем поврежден шкаф, закопчена стена. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

16 февраля в 16.16 произошел пожар в СНТ «Черняковицы» (Псковский район). Из-за аварийного режима работы отопительной печи сгорел садовый дом на участке №60.

Кроме того, в 19.56 сгорела баня в деревне Подлипье Гдовского района. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки.