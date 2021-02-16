Происшествия

Фальшивые деньги нашли в двух финучреждениях Великих Лук

Фальшивые денежные купюры обнаружила полиция в двух финансовых учреждениях Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Так, 16 февраля в местном финучреждении работники обнаружили тысячерублевую банкноту с признаками подделки. По данному факту полиция возбудила уголовное дело. В тот же день в другом учреждении города сотрудники выявили фальшивую купюру достоинством пять тысяч рублей, проводится проверка.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - предостерегают сотрудники УМВД.